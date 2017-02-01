أعلنت شركة Vertu البريطانية اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية الفاخرة، وهو الذي يعرف بهاتف Constellation.

وكشفت Vertu البريطانية اليوم عن إصدار جديد من الهواتف الذكية التي تستهدف بها الشركة قطاعا خاصا من المستخدمين مع تسعير مرتفع جداً غالباً، حيث يأتي هاتف Constellation مع شاشة AMOLED بحجم 5.5 أنش، مع دقة وضوح QHD.

ويدعم هاتف Constellation رقاقة معالج سناب دراغون 820، مع ذاكرة عشوائية 4 غيغا بايت ، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغا بايت، قابلة للتوسيع عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

و يأتي هاتف Constellation بكاميرة خلفية مع مستشعر بدقة 12 ميغا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3220، مع خاصية الشحن عبر الوايرلس.

كما يعمل الهاتف من خلال نظام تشغيل الأندرويد مارشيميلو 6.0.1 ، وتقدم Vertu للهاتف خدمة الدعم Concierge على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن شركة Vertu لم تحدد سعر الهاتف، إلا أن إصدارات الشركة عرفت بأسعارها حيث جاء إصدار الشركة الأخير بسعر 8140 دولارا، لذا من المتوقع أن يكون هاتف Constellation عند نفس مستوى التسعير.