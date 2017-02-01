 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 07:45 مساءً
روابط سريعة
شركة "فيرتو" البريطانية تقدم هاتفها الفاخر الجديد
588b65e7c3618854438b4576

شركة "فيرتو" البريطانية تقدم هاتفها الفاخر الجديد

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:54 م

أعلنت شركة Vertu البريطانية اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية الفاخرة، وهو الذي يعرف بهاتف Constellation.

وكشفت Vertu البريطانية اليوم عن إصدار جديد من الهواتف الذكية التي تستهدف بها الشركة قطاعا خاصا من المستخدمين مع تسعير مرتفع جداً غالباً، حيث يأتي هاتف Constellation مع شاشة AMOLED بحجم 5.5 أنش، مع دقة وضوح QHD.

ويدعم هاتف Constellation رقاقة معالج سناب دراغون 820، مع ذاكرة عشوائية 4 غيغا بايت ، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغا بايت، قابلة للتوسيع عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

و يأتي هاتف Constellation بكاميرة خلفية مع مستشعر بدقة 12 ميغا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3220، مع خاصية الشحن عبر الوايرلس.

كما يعمل الهاتف من خلال نظام تشغيل الأندرويد مارشيميلو 6.0.1 ، وتقدم Vertu للهاتف خدمة الدعم Concierge على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن شركة Vertu لم تحدد سعر الهاتف، إلا أن إصدارات الشركة عرفت بأسعارها حيث جاء إصدار الشركة الأخير بسعر 8140 دولارا، لذا من المتوقع أن يكون هاتف Constellation عند نفس مستوى التسعير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3