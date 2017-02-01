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العراق:"الحشد الشعبي" يصل مواقع "البيشمركة" الكردية شمال غربي "تلعفر"
سرايا الحشد الشعبي بالعراق‎

العراق:"الحشد الشعبي" يصل مواقع "البيشمركة" الكردية شمال غربي "تلعفر"

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:54 م
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تمكنت قوات “الحشد الشعبي” العراقية، اليوم/الأربعاء/، من الوصول إلى مواقع مرابطة قوات “البيشمركة” الكردية قرب قضاء سنجار شمال غربي قضاء “تلعفر” بمحافظة نينوي.

وشرعت القوات في إنشاء مواقع دفاعية مشتركة بمنطقة التماس شمال الطريق الرابط بين تلعفر وسنجار غربي محافظة نينوي شمالي العراق.. وذكر إعلام الحشد أن اللواء 53 في الحشد الشعبي حقق تماسا مع قوات “البيشمركة” ضمن عمليات تحرير مناطق شمال طريق تلعفر- سنجار وبدأ في إنشاء مواقع دفاعية وسواتر مشتركة قرب قرية “سينو” بتلعفر.

وقدم طيران الجيش العراقي إسنادا جويا للقوات البرية وقصف مواقع تنظيم “داعش” مما أسفر عن مقتل 20 إرهابيا من التنظيم وتدمير سيارة مسلحة بمدفع عيار 23 مم بصاروخ جو- أرض موجه، وحرقت سيارتين في منطقة “عين طلاوي” غرب تلعفر.

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