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الشناوي: متواجد مع المنتخب حتى التأهل للنهائي
احمد الشناوي‎

الشناوي: متواجد مع المنتخب حتى التأهل للنهائي

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:50 م
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أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر أنه سيعود مرة أخرى إلى الجابون من أجل التواجد مع منتخب مصر في المباراة النهائية حال تأهل الفراعنة.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية :”سأكون متواجدا في النهائي مع منتخب مصر”، ولم يشر الشناوي إلى إمكانية مشاركته لو طلب منه كوبر ذلك بسبب عدم شفائه بشكل كامل من الإصابة حتى الآن.

وعن كوبر قال الشناوي: “لا أريد أن أتحدث كثيرًا حتى لا يتهمني البعض بالمجاملات، لكن هذا الرجل بالفعل مدرب مُحنك ويفهم جيدًا ما يفعله “.

وأنهى الشناوي قائلًا: “أتمنى أن تستمر شباك مصر نظيفة في البطولة، وعلي جبر وأحمد حجازي لهم رصيد 60% من الشكل الجيد لمصر بسبب منعهم العديد من الكرات الخطيرة”.

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