طالب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون العربي - الروسي، المنعقد في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” بضرورة جعل روسيا “شريكا أساسيا” في مواجهة الإرهاب، دعا إلى مساعدة العراق في حربه ضد تنظيم “داعش” وإغاثة النازحين وإعادة إعمار المدن المحررة.

وحسب “السومرية نيوز”، قال الجعفري في كلمة له خلال الاجتماع: “إن روسيا الاتحادية بمكانتها الدولية المعروفة وتصديها للعديد من التحديات الراهنة ذات الطبيعة الإقليمية والدولية وعلى رأسها خطر الإرهاب المتطرف التكفيري، يجب أن تكون شريكا أساسيا لنا في مواجهة هذا الخطر الكبير لعزله وتطويقه والقضاء عليه”.

وأضاف أن ذلك “فيه مصلحة الطرفين واننا في العراق نثمن المواقف الروسية الواضحة في تشخيص هذا التحدي ومواجهته لأننا عانينا كثيرا منه ومازلنا ونتوقع أن تتضافر جهودنا مع روسيا الاتحادية من أجل العمل وبشكل حثيث على مواجهة هذا التحدي والنهوض بكل أعبائه”.

وأعرب وزير الخارجية العراقي، عن أمله بأن “يأخذ المنتدى بعين الاعتبار أن الحرب التي يخوضها العراق ضد الإرهاب هي حرب يخوضها نيابة عن العالم أجمع ودفاعا عن القيم الإنسانية ولكم أن تتخيلوا ماذا كان مصير منطقتنا والعالم بأسره لو لم يتصد العراقيون لهذا الخطر بهذه الهمة وهذه الروحية التي جنبت المنطقة والعالم أهوالا كبيرة”.

وتابع: “نتطلع إلى دعم دول المنتدى للعراق في حربه هذه ضد تنظيم داعش الإرهابي ومساعدته في إغاثة النازحين وإعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة هذه العصابات الإجرامية وتأهيلها تمهيدا لعودة أهاليها إلى مساكنهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية وتوفير المستشفيات لمرضاهم والمدارس لأولادهم وبقية الخدمات”.

ووصل الجعفري في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى العربي- الروسي.