وصل أتوبيس بعثة منتخب مصر الوطنى الى ملعب استاد دانجونجى من أجل خوض مباراة بوركينا فاسو التى ستقام مساء اليوم الأربعاء فى إطار الدور قبل النهائى بنهائيات بطولة الأمم الإفريقية “الكان” المقامة فى الجابون وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تأهل الى الدور قبل النهائى اثر إقصائه منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت فى إطار دور الثمانية بنهائيات “الكان”.