طالب هاري كين مهاجم توتنهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الحكام بحماية اللاعبين من المافسين العدوانيين الذين يحاولون عرقلة الأداء السلس الذي يقدمه فريقه.

وتعرض لاعبو توتنهام لتدخلات قوية خلال التعادل السلبي مع سندرلاند أمس الثلاثاء، وأصيب المدافع داني روز في الركبة نتيجة احتكاكه باللاعب بيلي جونز، وتعرض المهاجم سون هيونج مين لما وصفه كين بأنه “جرح بالغ في الساق”.

كما شعر بالاستياء لعدم طرد جاك رودويل لتدخله العنيف ضد لاعب الوسط موسى ديمبلي في الشوط الأول.

وأبلغ مهاجم انجلترا وسائل اعلام بريطانية “يمكنك القول إن الفريق الاخر كان يعتمد بصورة أكبر على القوة البدنية، أعتقد أن بعض قرارات الحكم كانت مفاجئة للغاية.”

وقال “موسى تعرض لركلة فيها تهور، إذا تدخلت على لاعب وركبتك مرفوعة عن عمد، بغض النظر عما إذا كان ذلك بهدف تعطيل اللعب، فإن الواقعة تستدعي بطاقة حمراء”.

وأضاف “(الحكم لي ميسون) من الواضح أنه اعتبرها مخالفة لتعطيل اللعب، أعتقد أن من الضروري أن نحظى بالحماية كذلك، لذا بالقطع نحن مستاءون بهذا الخصوص”.