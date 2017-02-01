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تسريبات عن هاتف بيكسل الجديد من جوجل
جهاز اندرويد

تسريبات عن هاتف بيكسل الجديد من جوجل

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:46 م

انتشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسريبات جديدة حول هاتف “بيكسل-2” المتوقع أن تطلقه غوغل قريبا في الأسواق.

وعن مواصفات الجهاز الجديد قال الصحفي ستيفين هول في تغريدة له على تويتر: “غوغل ستطرح هاتفا جديدا كليا من بيكسل، وهذا الجهاز سيكون مقاوما للرطوبة والغبار، غوغل أرادت أن تضيف تلك الميزة في جهاز بيكسل الأول، لكنها لم تفعل لضيق الوقت”.

وذكرت مصادر أخرى مقربة من شركة غوغل أن الهاتف الجديد سيأتي بتصميم جديد كليا، كما سيتم تزويده بمعالج Snapdragon 835، أما غطاؤه الخلفي فسيكون من الزجاج المقوى المقاوم للخدش.

والجدير بالذكر أن جوجل طرحت جهازي “بيكسل” و “بيكسل بلس” في الأسواق أوائل أكتوبر/تشرين الأول الفائت، حيث أكدت الشركة حينذاك أن الكاميرات المركبة على هاتفيها الأخيرين تعد من أفضل كاميرات الهواتف المطروحة حاليا، كما تم تزويد بيكسل الاخير بمعالج Snapdragon 821 وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 و 128 غيغابايت.

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