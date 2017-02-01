افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس للقلب والذي ينظمه قسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين الجديد في علاج انسدادات الشرايين التاجية والأوعية الدموية من خلال 40 محاضرة علمية بالإضافة إلى خمس ورش عمل لتدريب الجيل الجديد للأطباء على مختلف الفحوصات التداخلية وغير التداخلية للقلب.

وقال القناوي إن كلية طب المنصورة تعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيدا بأداء مديرى المراكز والمستشفيات من أجل مساعدة المرضى من أبناء الوطن والأشقاء العرب.

واستعرض رئيس قسم القلب الدكتور محمود يوسف تاريخ إنشاء القسم وأعضاء هيئة التدريس به والخدمات الطبية التي يقدمها القسم لمرضى القلب ومنها عمل 11 ألف حالة قسطرة قلب تشخيصي وعلاجي خلال العام الماضي.