 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 07:46 مساءً
روابط سريعة
افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السادس للقلب بالمنصورة
رئيس جامعة المنصورة - الدكتور محمد القناوي

افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السادس للقلب بالمنصورة

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:28 م
أ ش أ

افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس للقلب والذي ينظمه قسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين الجديد في علاج انسدادات الشرايين التاجية والأوعية الدموية من خلال 40 محاضرة علمية بالإضافة إلى خمس ورش عمل لتدريب الجيل الجديد للأطباء على مختلف الفحوصات التداخلية وغير التداخلية للقلب.

وقال القناوي إن كلية طب المنصورة تعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيدا بأداء مديرى المراكز والمستشفيات من أجل مساعدة المرضى من أبناء الوطن والأشقاء العرب.

واستعرض رئيس قسم القلب الدكتور محمود يوسف تاريخ إنشاء القسم وأعضاء هيئة التدريس به والخدمات الطبية التي يقدمها القسم لمرضى القلب ومنها عمل 11 ألف حالة قسطرة قلب تشخيصي وعلاجي خلال العام الماضي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3