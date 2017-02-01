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الأقصر تشهد الماراثون الرياضي لجمعية "صعيد مصر" لمرضى السكري
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الأقصر تشهد الماراثون الرياضي لجمعية "صعيد مصر" لمرضى السكري

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:33 م

شهدت محافظة الأقصر اليوم الأربعاء، انطلاق سباق الماراثون الرياضي الذي تقيمه جمعية “صعيد مصر” لمرضى السكري بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك للتعريف بأهمية ودور الرياضة في مكافحة مرض السكر بمشاركة محمد بدر محافظ الأقصر ونخبة من أطباء وأخصائي أمراض الباطنة والسكر من الجامعات والمستشفيات المصرية وعدد من شباب المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، في تصريح، إلى أن الجمعية تقيم مؤتمرها الدولي السنوي بالأقصر اليوم وحتى 3 فبراير الجاري، لافتا إلى أن الجمعية تقيم عددا من الأنشطة بالمحافظة للتوعية بأعراض وأسباب مرض السكر.

وأضاف أنه سيتم إجراء التحاليل لعدد من أهالي المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية ببعض مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة ومركز النيل للإعلام بالأقصر التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وإقامة ندوات للمرأة للتوعية حول أهمية الغذاء الصحي وأثر ذلك في مكافحة مرض السكر بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

ولفت إلى أن سيتم تدريب الأطباء بالوحدات الصحية على مستوى مراكز ومدن الأقصر على كيفية التعامل مع سكر الحمل، وذلك بواسطة الاتحاد الدولي للسكر بالتنسيق مع نقابة أطباء الأقصر .

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