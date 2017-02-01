نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء بالعدد 4 مكرر أ، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.

ونص القرار على استبدال نص المادة الثانية بالنص الآتي: “تسرى أحكام القانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارًا من 19 يناير 2012 تاريخ إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة تنظيم وتنمية وحماية الأراضى الخاصة بالدولة بالمنطقة وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة في المنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.