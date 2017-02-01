أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، اليوم الأربعاء، أن مستوى التعاون الإيراني الروسي في سوريا لم ينخفض، وهو مستمر.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن دهقان قوله: “هذا التعاون كان موجودا منذ البداية، ونواصل التشاور والمساعدة على التدريب، وهذا التعاون لم يتراجع أبدا “.

وتابع وزير الدفاع الإيراني قائلا: “ما هو مهم أن الإنجازات الميدانية “في سوريا” جدية للغاية من أجل العمل السياسي وتشكيل مفاوضات سورية–سورية ليتمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله، ومفاوضات آستانا تمثل أول خطوة في هذا المسار”.

أكد دهقان أن “مفاوضات آستانا وإجراء مفاوضات سورية–سورية كانت إنجازا نابعا عن تأثير الانتصارات الميدانية على المناخ السياسي”.

وفيما يخص التعاون العسكري التقني مع روسيا، قال وزير الدفاع الإيراني، إن طهران لم تشتر من موسكو أي شيء سوى منظومة الدفاع الجوي “إس-300”.

يشار إلى أن روسيا وإيران أبرمتا عام 2007 اتفاقا لتوريد 5 منظومات من طراز “إس - 300” بقيمة 800 مليون دولار إلى الجمهورية الإسلامية.

وفي عام 2010 علقت موسكو تنفيذ الصفقة الروسية الإيرانية هذه بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران.

وفي أبريل/نيسان عام 2015 وقع الرئيس الروسي بوتين مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض على توريد تلك المنظومات إلى إيران، الأمر الذي أتاح فرصة

لبدء وصول هذه المنظومات إلى إيران.

المصدر: سبوتنيك