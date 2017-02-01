الجيش السوري يكشف عن سلاحه المفضل في عملياته القتاليةالأربعاء، 1 فبراير 2017 07:37 م
اعتمد الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني خلال عملياتها القتالية في الجبال مؤخراً على أسلحة محددة لمواجهة المسلحين، وجاء ذلك التكتيك العسكري بعد سنوات من الحرب فالتجربة الطويلة صقلت الجنود السوريين ودفعت نحو التفوق على خصومهم أينما وجدوا .
ويتصدر السلاح المتوسط القوة النارية التي تستخدمها الوحدات العسكرية السورية، لمواجهة مقاتلي جبهة “النصرة” في الجبال، لذا ترى الرشاشات والمدفعية المتوسطة في مقدمة الأسلحة المعتمدة لدى الجيش السوري وهي كانت ركيزة هامة في تحرير مساحات جغرافية واسعة ودفعت بالمسلحين للهرب نحو الحدود مع تركيا.
وتغلب مقاتلو الجيش السوري على الجماعات المسلحة العابرة للحدود والتي تمرست على القتال في دول عديدة أبرزها أفغانستان فمعظم المسلحين القادمين هم من عناصر تنظيم “القاعدة” ولديهم رصيد قتالي وإجرامي يشهد له العالم فهم مرتزقة تدفع لهم أموال مقابل أعمال إجرامية تسعى من خلالها الدول الداعمة للإرهاب إلى زعزعة الاستقرار في دول تخالف توجهاتها ولا ترضخ لإملاءاتها.
ويتناغم الجيش السوري مع كافة الجبهات القتالية وتشكل إنجازاته الأخيرة بداية لمرحلة سقوط المشروع الخارجي وتعتبر الانتصارات في حلب ضربة قاسمة لإرادة الدول المعادية التي راهنت على إضعاف الجيش وقدرته على الصمود طويلاً، كما تعتبر المصالحات وتسليم المسلحين مناطق هامة في محيط مدينة دمشق خطوة إيجابية في طريق إعلان العاصمة وريفها خالية من السلاح، في حين يدفع الصمود الأسطوري للجيش السوري في دير الزور تنظيم “داعش” ومشغليه لليأس والاستسلام.
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