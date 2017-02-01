مسابقة جوجل للهبوط على القمر تقترب من النهايةالأربعاء، 1 فبراير 2017 06:42 م
اقتربت منافسة جائزة إكس القمرية “Lunar X-Prize” التي أطلقتها جوجل منذ 10 سنوات، من النهاية بعد أن بقي خمسة متسابقين فقط من مجموع 16 متسابقا.
وسيكون الفائز من بين الخمسة المتبقين في التصفيات النهائية أول فريق يطلق مركبة فضائية إلى القمر بحلول 31 ديسمبر /كانون الأول 2017، لاستكشاف القمر بعد 45 عاما على بعثة أبولو 17.
وأطلقت مسابقة جوجل القمرية Lunar X-Prize في العام 2007، بهدف إرسال مركبة فضائية خاصة للهبوط على سطح القمر بعد 45 عاما مرت على هبوط مركبة أبولو على سطحه في عام 1972.
وأعلنت شركة غوغل أن خمس فرق من بين المرشحين الـ 16 المشاركين في المسابقة قد تأهلت للتصفيات النهائية من أجل الفوز في المسابقة والحصول على مبلغ قدره 20 مليون دولار، فيما تقدر قيمة المركز الثاني بـ5 ملايين دولار كما تقدم الشركة أموالا إضافية لقاء المسافات الإضافية التي تقطعها المركبة ولقاء زيارتها لموقع هبوط المركبة أبولو أو العثور على مياه على سطح القمر.
ومع الوصول إلى المراحل النهائية يثابر الجميع للفوز في المسابقة التي من خلالها سيتمكن الفائز من إرسال مركبة فضائية إلى سطح القمر لإنجاز بعض المهمات من بينها تحريك المركبة لمسافة لا تقل عن 500 متر وبث صور وفيديوهات بجودة عالية لسطح القمر.
وذكرت الشركة ان الفرق الخمسة المتبقية في التصفيات النهائية للمسابقة هي “سبيس أي.إل” SpaceIL الإسرائيلية و”مون إكسبريس“Moon Express ومقرها فلوريدا والفريق الدولي المعروف باسم “سينرجي مون” Synergy Moon وفريق “تيم إيندوس” Team Indus الهندي وفريق “هاكوتو“Hakuto الياباني.
ومن المقرر أن يعتمد فريق “سبيس أي إل” على الصاروخ “سبيس اكس فالكون 9” الذي عاد مؤخرا إلى جاهزيته للسفر بعد حادث منصة الإطلاق، لإنجاز هذه المهمة، كما سيقوم فريقا “هاكيتو” و”تيم إيندوس” بالمشاركة في إطلاق الأقمار الصناعية القطبية “PSLV” الهندية، أما فريق “مون اكسبريس” فمن المقرر أن ينطلق من مختبر الصواريخ، الذى يعمل على تطوير صاروخ صغير يسمى “الكترون”، فيما يعول فريق “سينريغى موون” على الانطلاق إلى القمر على متن صاروخ جديد يحمل باسم “نبتون 8”.
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