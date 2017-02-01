" السجون" توافق على نقل 29 من نزلاءها بالقرب من محال إقامتهمالأربعاء، 1 فبراير 2017 07:12 م
وافق قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية على الطلبات المقدمة من 29 نزيلا، لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم، نظراً لظروفهم الصحية والاجتماعية.
وبلغ إجمالي الطلبات التي وافق قطاع مصلحة السجون على نقل مقدميها إلى سجون بالقرب من محال إقامة ذويهم، خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن 54 طلبا.
يأتي ذلك في اطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، ووفقاً للمنهج الحديث لاسلوب الفلسفة العقابية الحديثة في الاهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم، والوقوف المباشر على كافة المشكلات التي تواجههم، وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.
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