قام علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا الأمريكية بقياس قيمة (ثابت هابل). وذلك من خلال رصدهم لانحناء الضوء الوارد من مجرات بعيدة.

وقد مكنهم ذلك من تحديد سرعة توسع الكون، فيما لا تتطابق تلك السرعة مع نتائج قياسات أخرى كان قد أجراها بعض العلماء.

يذكر أن (ثابت هابل) هو قيمة تربط بين المسافة حتى جرم فضائي مثل مجرة أو نواة مجرة (quasar) وسرعة ابتعاده. ويعني ذلك أن سرعة الجرم الفضائي تزداد مع قطع مسافة تعادل ميغابارسيكاً واحدا (وحدة المسافة التي تساوي ما يزيد عن 3 ملايين سنة ضوئية).

ويسمح هذا القانون للعلماء بتقييم أبعاد الكون وعمره وكذلك تحديد وتائر توسعه.

إلا أن النتائج القائمة على مختلف الأرصاد لم يتناسب بعضها مع بعض وتراوحت بين 68 و73 كيلومترا في الثانية لكل ميغابارسيك.

ومن أجل حل تلك المشكلة استعان الخبراء بمرصد هابل الفضائي الذي رصدوا بمساعدته كيف ينحني الضوء مرورا بالمجرات البعيدة التي تلعب دور عدسات الجاذبية ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بضع صور لنواة المجرة (quasar).

واتضح أن انحناء الضوء يجري بشكل غير منتظم. لذلك فإن بعض صور نواة المجرة تتأخر عن الأخرى. ونظرا لأن الكثير من نوى المجرة يغير سطوعه أصبح من الممكن قياس وقت التأخير وتحديد (ثابت هابل) بدقة.

وهكذا حصل علماء الفلك على قيمة 72 كيلومترا في الثانية لكل ميغابارسيك. وتتناسب هذه القيمة مع نتائج القياسات التي كان علماء الفلك الآخرون يجرونها سابقا.