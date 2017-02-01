هنأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، العالم الجليل الدكتور علي حبيش رئيس الأكاديمية الأسبق لحصوله على جائزة نكروما للعلوم من الاتحاد الإفريقي، والتي تعد من أرفع الجوائز العلمية على مستوى القارة السمراء، متمنية له مواصلة مسيرة عطائه العلمي المتميز لخدمة ورفعة مصرنا العزيزة.

وكان الدكتور علي حبيش قد حصل على تلك الجائزة خلال احتفالية أقيمت في ختام الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ 28 بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم التكريم، ووجه التهنئة للعالم المصري على هذا التقدير الإفريقي الكبير لرفعه اسم مصر عاليًا.

يذكر أن الدكتور حبيش عمل بالمركز القومي للبحوث ثم انتقل للعمل بأكاديمية البحث العلمي لمدة 13 عاما مشرفا ثم نائبا ثم رئيسا للأكاديمية، ويشرف على الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية بأكاديمية البحث العلمي، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية المصرية، كما أسهم في إصدار خريطة طريق النسيج (يناير 2015)، ويشارك في عضوية مجلس تكنولوجيا الصناعة أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.

ويشار إلى أن العالم المصري الدكتور علي حبيش نال العديد من جوائز الدولة وأرفعها هي جائزة النيل، وقد أشرف على ما يقرب من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه، وله أكثر من 600 بحث علمي في مجالات علمية مختلفة، وخاصة في مجال الغزل والنسيج، كما أن له مؤلفات منها نقل التكنولوجيا، استيعاب التكنولوجيا وتحديات العصر، وغيرها من الكتب ذات الصلة بالبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعة.