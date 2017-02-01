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العلماء يطورون الليزر الأقوى في العالم
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العلماء يطورون الليزر الأقوى في العالم

الأربعاء، 1 فبراير 2017 06:32 م

قام فريق من العلماء البريطانيين والتشيك بابتكار ليزر كلفته 44 مليون يورو يقولون إنه أقوى بـ10 مرات من أي ليزر آخر على هذا الكوكب.

ويعتقد العلماء أن هذا الابتكار قادر على إحداث ثورة في مجال هندسة الطيران والطاقة وصناعة السيارات.

ويحمل الابتكار الذي يزن 20 طنا اسم “سوبر ليزر” Super Laser ولديه متوسط إنتاج يقدر بـ1000 واط من الطاقة ما يجعله أقوى بـ10 مرات من غيره من الأشعة العالية الطاقة في العالم.

وقال جون كولير مدير “Central Laser Facility” إن ما ينتجه هذا الليزر من طاقة “هو رقم قياسي عالمي” وأضاف “إن الأمر الأكثر أهمية هو أن هذه التكنولوجيا الأساسية التي تم تطويرها ستحول الطاقة العالية إلى أشعة ليزر ذات طاقة عالية”.

وكان فريق البحث التشيكي يخطط لتحطيم الرقم القياسي منذ عام 2011 وقد عمل العلماء على تطوير تكنولوجيا الليزر لأكثر من 4 عقود، ويدعي فريق البحث المشترك أنه حقق الرقم القياسي لأقوى ليزر في العالم بعد نجاح الاختبارات التي أجريت خلال الشهر الماضي في مدينة بالقرب من براغ في جمهورية التشيك.

ويخطط فريق البحث لبدء التسويق لهذا الابتكار بحلول نهاية العام 2017.

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