حرص عدد من أهالي ضحايا مجزرة استاد بورسعيد، على إحياء الذكرى الخامسة لفقدان ذويهم داخل مقر النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء.

وتواجد بعض أهالي الشهداء في الأهلي، ووضعوا الورود بجوار النصب التذكاري داخل النادي لتخليد ذكرى الشهداء.

وفقد 72 مشجعاً للأهلي حياتهم يوم الأول من فبراير 2012، عقب لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري المحلي لكرة القدم.

وجمد الأهلي أنشطته الرياضية اليوم الأربعاء، تخليداً لذكرى ضحايا مجزرة بورسعيد، وكان من المقرر أن يتجمع أعضاء رابطة الألتراس في ملعب مختار التتش لإحياء الذكرى الخامسة ولكنهم تراجعوا وقرروا عدم الحضور.