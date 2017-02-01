وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اتفاقية منحة قمح لعام 2017 يقدمها الجانب الأمريكي ومقدارها 100 ألف طن، ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها الحكومة الأمريكية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وعن الجانب الأمريكي مساعد وزير الزراعة الأمريكي جوزلين براون.

وقال الفاخوري - في تصريح صحفي عقب التوقيع - إن الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية (وللمرة الرابعة) جاء في ظل تفهم الجانب الأمريكي للتحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.. معربا عن الشكر والتقدير للولايات المتحدة، حكومة وشعبا، على الدعم المتواصل المُقدم للأردن والذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين.. ومؤكدا تطلع الحكومة الأردنية نحو المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات.

وأضاف أنه سيتم توريد القمح على دفعتين الأولى في شهر مايو القادم والشحنة الثانية خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبل.

واتفق الجانبان على استغلال عوائد بيع القمح لتنفيذ مشروع الشيدية-الحسا/عمان المرحلة الأولى في قطاع المياه، والذي سيكون رديفا استراتيجيا لمشروع ناقل البحرين من خلال استغلال المياه العميقة.

وفي لقاء سبق حفل التوقيع اطلع الوفد الأمريكي على سير العمل بمشروع ناقل البحرين والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع بالنظر إلى شح هذا المورد كون الأردن ثاني أفقر دولة في العالم في هذا الجانب، ولمس أهمية المشروع في حماية البحر الميت بيئيا وسياحيا واقتصادياً وتراثيا، وكذلك في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن الأردن استفاد خلال عامي 2011-2012 من منحتي قمح مقدمتين من الحكومة الأمريكية مقدارها 100 ألف طن تبلغ قيمتهما الإجمالية حوالي 36 مليون دولار.. والمنحتان هما استثناء للأردن من الجانب الأمريكي الذي يقدم منح القمح عادةً للدول الأكثر فقرا.

وبحسب وزارة التخطيط الأردنية فقد أسهمت المنحتان في تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح، وساهمتا أيضا في تنفيذ مشروع سد الكرك، والذي يعتبر مشروعا استراتيجيا في منطقة وادي الأردن.

كما استفادت المملكة خلال العام 2015 من منحة قمح أخرى مقدمة من الحكومة الأمريكية بقيمة 100 ألف طن، تبلغ قيمتها حوالي 1ر25 مليون دولار، تسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية ذات الأولوية الواردة في الموازنة العامة في قطاعي الزراعة والمياه، إضافةً إلى دعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأثنى الفاخوري على المساعدات التي وفرتها الولايات المتحدة للأردن والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية.

ووضع الوزير الوفد الأمريكي الضيف بصورة التطورات الأخيرة في الأردن والأثر المستمر للأزمة السورية واللجوء السوري الهائل إلى الأردن الذي زاد من حجم التحديات التي تواجه الأردن في القطاعات المختلفة.

وأكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن خاصة دعم الموازنة ومشروعات تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة وذلك للاستمرار في دعم الإطار الشمولي/العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الأزمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.

وأوضح الفاخوري أن الأردن انتهج أسلوباً جاداً في المضي بالإصلاحات، وفي التطوير الشامل النابع من الداخل القائم على المواطنة الفاعلة والانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار وتمكين المواطنين خاصة النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع أنحاء المملكة.

وتأتي المنحة إضافة إلى برنامج المساعدات الاقتصادية المتفق عليه بين الطرفين من خلال مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال الفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير من العام 2015.