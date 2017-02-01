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تعرف على مرآة المستقبل الذكية "جونو"
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تعرف على مرآة المستقبل الذكية "جونو"

الأربعاء، 1 فبراير 2017 06:22 م

ابتكرت مجموعة من المصممات الأمريكيات مرآة ذكية مخصصة للمرأة تساعدها على اختيار الإضاءة المناسبة أثناء وضع المكياج بما يتناسب مع أوقات اليوم المختلفة.

وتساعد مرآة JUNO على اختيار الإضاءة المناسبة أثناء وضع المكياج وذلك بما يتناسب مع أوقات اليوم المختلفة، الأمر الذي يضمن تجربة أكثر فاعلية وخالية من العيوب بما في ذلك التقاط صور سيلفي أكثر إشراقاً وجمالاً.

كما يُمكن من خلال التطبيق الخاص بالمرآة على الهواتف الذكية التحكم بالإضاءة والمستويات الخاصة بها في حالات مختلفة مثل ضبط الإضاءة أثناء التواجد في العمل أو المنزل أو عند ظروف الإضاءة المنخفضة.

يذكر أن حملة الدعم لمرآة JUNO الذكية قد تمكنت من تحقيق نجاح باهر على منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، حيث أنهت الحملة قبل أيام مشروع الدعم بعد أن جمعت أكثر من نصف مليون دولار.

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