القبض على 7 من الألتراس بمحيط «مترو الأوبرا»

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على 7 من الألتراس خارج محطة مترو الأوبرا، وذلك بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعة من شباب تنظيم مظاهرة دون الحصول على ...