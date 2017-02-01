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إبراهيم صلاح وكهربا أساسيان في تشكيلة المنتخب أمام بوركينا
منتخب مصر ـ محمد صلاح ـ كهربا‎

إبراهيم صلاح وكهربا أساسيان في تشكيلة المنتخب أمام بوركينا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 06:23 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره بوركينا فاسو بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت التشكيلة لتضم :

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع : أحمد فتحي - علي جبر - أحمد حجازي - أحمد المحمدي.

في الوسط : ابراهيم صلاح - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه

في الهجوم: محمود كهربا

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