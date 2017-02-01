أعلنت خدمة التراسل الفوري فايبر Viber عن توفير مكالمات مجانية لمستخدميها المتضررين من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخير بمنع مواطني 7 دول من دخول الأراضي الأمريكية.

ونشرت فايبر، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، توضح فيها أن المكالمات الصوتية الهاتفية إلى أي خط أرضي أو محمول، والتي سيتم إجراؤها عبر الخدمة بين مستخدميها في الولايات المتحدة ومستخدميها في الدول المتضررة من قرار ترامب، أصبحت مجانية.

كما يستطيع مستخدمو الخدمة، وعبر خاصية Viber Out، إجراء المكالمات الصوتية بشكل مجاني طالما كان الاتصال بين أي خط أرضي أو محمول داخل الولايات المتحدة وبين مستخدم آخر موجود داخل نطاق الدول إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان.

كما قامت خدمة آير بي إن بي Airbnb، المتخصصة في تأجير واستئجار الغرف السكنية، السبت الماضي، بتوفير أماكن مجانية مؤقتة لإيواء المتضررين من قرار المنع، خاصة العالقين في المطارات المختلفة حول العالم.

وأعرب الرؤساء التنفيذيون لكل من “جوجل” و”مايكروسوفت” و”فيسبوك” و”أبل” و”نتيفليكس” عن قلقهم بشأن الحظر.

وبدأ تحالف واسع من شركات التكنولوجيا الأمريكية التخطيط لاستراتيجية قانونية مشتركة للطعن بقرار ترامب، منها شركات “جيت هاب”، و”أمازون” و”إكسبديا”.