نفى الأزهر الشريف، صحة ما نشرته إحدى الصحف عن إلغاء ندوة بعنوان “من يصنع التطرف؟”، التي تأتي ضمن الندوات التي ينظمها جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن جدول ندوات الأزهر في المعرِض المعتمد من اللجنة المنظمة يشتمل على ندوات يومي /الأحد/ و/الثلاثاء/، ولا يوجد أي ندوات يوم /الاثنين/، موضحًا أن الندوة المشار إليها عقدت أمس وسط حضور إعلامي مكثف.

وحذر المركز الإعلامي للأزهر من أن “ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة يأتي في إطار تعمد بعض الصحف الإساءة إلى الأزهر الشريف، بما يتنافى مع المهنية الصحفية، وذلك ضمن حملة ممنهجة ضد الأزهر الشريف وعلمائه وقياداته وهيئاته “المختلفة، وهي الحملة التي حذَّر منها الأزهر سابقًا أكثر من مرة.

وأهاب الأزهر الشريف، بجميع وسائل الإعلام الرجوع إلى المركز الإعلامي للتحقق من كل ما يتعلق بالأزهر، كما يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اى صحيفة تتعمد إشاعة الأخبار الكاذبة.