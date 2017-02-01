أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن مصر باعتبارها دولة عربية معنية ومهتمة بالشأن السوري تابعت عن قرب جولة محادثات الآستانة، وتدعم كل جهد يستهدف دعم وتعزيز اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد في تصريح اليوم، لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تعقيبا على التصريحات التى أدلى بها المستشار الروسي لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا والتي أشار فيها الى أنه لا يستبعد امكانية مشاركة دول أخرى من المنطقة، خاصة الدول المتأثرة بالأزمة السورية في المباحثات السياسية القادمة بين الأطراف السورية ، وأن مصر بلاشك يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى بداية اطلاق العملية السياسية في سوريا.

وأضاف المتحدث الرسمي المستشار أحمد أبو زيد، أن مصر عضو في مجموعة الدعم الدولية في سوريا، وتتطلع الى استئناف المحادثات السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وترى أنه من الطبيعي أن تشارك في تيسير تلك المحادثات.

وأشار أبو زيد الى أن المحادثات السورية القادمة لابد “أن تكون شاملة وتضم جميع الفصائل السورية غير المنخرطة فى أعمال ارهابية ، والمتطلعة الى الوصول الى تسوية سياسية للأزمة في سوريا”.

وأردف المتحدث الرسمي قائلا إن “المحادثات القادمة في جنيف تمثل خطوة هامة على طريق انهاء المعاناة الانسانية في سوريا ، وعودة سوريا الى وضعها كركيزة استراتيجية للامن القومي العربي”.