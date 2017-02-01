تعرضت الفنانة المصرية سميحة أيوب لعدد من الكدمات وإصابات في وججها بعد سقوطها في المنزل.

سميحة أيوب كانت تستعد للذهاب لعزاء الشاعر سيد حجاب، ولكنها سقطت في المنزل بعد ارتداء ملابسها، وأصيب بنزيف في أنفها وجرح في الوجه، وعدد من الكدمات، واتصلت بالطبيب.

المخرج أحمد النحاس قال عن حالتها: « كانت تجلس أمام التسريحه تستعد لأستكمال ارتداء ملابسها للذهاب لواجب العزاء لصديقها سيد حجاب، وعندما همت بالوقوف خانتها قدماها وسقطت علو وجهها على الأرض، ونزفت قليلآ وتم نقلها فورآ الى سريرها ووضعت أكياس الثلج على جبهتها وأنفها، وتم استشارة أربعة أطباء وتم علاجها بالأدوية اللازمه، وكانت ليله صعبه جدآ عليها ،، والآن بعد حقنها بالمسكنات وموانع التورم أصبحت فى حاله جيده، سيدة المسرح سميحة أيوب».

سميحة أيوب عبرت عن حزنها لرحيل الشاعر المصري سيد حجاب، والذي تعاملت معه أكثر من مرة وتعتبره صديق مقرب.