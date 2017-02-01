بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017الأربعاء، 1 فبراير 2017 06:12 م
يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو , ولك ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ( الجابون 2017 ) لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب “دانجوندجي ” .
وييسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل التأهل الى النهائي
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