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الأربعاء 1 فبراير 2017 06:01 مساءً
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بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017
مصر - بوركينا فاسو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017

الأربعاء، 1 فبراير 2017 06:12 م
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يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو , ولك ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ( الجابون 2017 ) لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب  “دانجوندجي ”  .
وييسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل التأهل الى النهائي

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