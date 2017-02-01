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البرادعي يطرح رؤيته للمستقبل ويكشف موقفه من العودة إلى مصر
البرادعي

البرادعي يطرح رؤيته للمستقبل ويكشف موقفه من العودة إلى مصر

الأربعاء، 1 فبراير 2017 05:52 م

تعرض قناة التلفزيون العربي، السبت المقبل، الحلقة الخامسة والأخيرة من الحوار الذي أجرته مع الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقاً، وتتناول الحلقة رؤية البرادعي لمستقبل مصر، وما يرى أن على القوى السياسية والمواطنين مسؤولية فعله.

كما يتحدث البرادعي عن رؤيته للأزمات الإقليمية الحالية مثل أوضاع فلسطين وسوريا، والفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، وكذلك تقييمه لأوضاع المؤسسات الدولية حالياً كالأمم المتحدة، ورؤيته لمستقبل العالم العربي في ظل المناخ العالمي الحالي.

ويوضح البرادعي موقفه الشخصي من العودة إلى مصر، وإمكانية استجابته لمطالبات بقيامه بدور في الفترة القادمة، كما يرد على بعض ما جاء بالهجوم الحاد الذي تعرض له من أطراف سياسية وإعلامية.

برنامج “في رواية أخرى” برنامج روائي أسبوعي مخصص لمحاورة سياسيين وقادة عرب وأجانب، ليستعرض تجاربهم وشهاداتهم التاريخية، مع المذيع خالد الغرابلي، ويُذاع في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت جرينتش.

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