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باولو وتوفيق والونش يشاركون في مران الزمالك استعدادا للسوبر
حسام باولو

باولو وتوفيق والونش يشاركون في مران الزمالك استعدادا للسوبر

الأربعاء، 1 فبراير 2017 05:50 م

شارك ثلاثي الزمالك حسام باولو ومحمود حمدي الونش واحمد توفيق في تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري في الإمارات.
وكان الثلاثي قد عاد إلى القاهرة بعد المشاركة مع المنتخب العسكري في بطولة كأس العالم.
كما شارك صلاح ريكو لاعب وسط الفريق في التدريبات بشكل طبيعي، وكان اللاعب قد تعرض لاصابة خلال مران الامس في انكل القدم ولكنه اجتاز الاختبار الطبي اليوم بنجاح ليشارك في المران.
فيما واصل أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك تدريباته التأهيلية بالجري الخفيف حول الملعب ومعه الكرة في ظل برنامجه الذي يخضع له بعد اصابته في العضلة الخلفية.
وأدي محمد مسعد صانع ألعاب الفريق تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب مع البرازيلي ماركو رودريجو علي هامش مران الفريق، وكان اللاعب قد تغيب عن التدريبات امس بسبب مرض زوجته.

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