أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح ورشة عمل مساء اليوم لتطبيق النموذج اليابانى فى جودة المستشفيات المصرية ، وعرض ما أثمر عنه التعاون بين الجانبين خلال العام الماضى والخطط المستقبلية لنقل نجاج التجربة الى مستشفيات اخرى للوصول الى اعلى دراجات الجودة ضمانا لرضاء المريض المصرى.

واوضح الدكتور على جاد الله مدير عام الادارة العامة للجودة أنه تم عرض تطبيق التجربة فى 6 مستشفيات تم بالفعل إعتمادها هى مستشفى ناصر العام شبرا الخيمة ، والزهور المركزى ببورسعيد ، ومستشفى اطفال ابو الريش الجامعى ، ومستشفى الفيوم الجامعى ، والعامرية العام بالاسكندرية ، والمجمع الطبى بطنطا للتامين الصحى ، مشيرا الى أن البرنامج هو ثمرة التعاون بين هيئة التعاون الدولية اليابانية ووزارة الصحة ممثلة فى الادارة العامة للجودة.

وأضاف أنه تم عرض توضيحى لمستشفى الزهور المركزى ببورسعيد عن مدى التقدم الذى تم فى اقسام العناية المركزة وعناية القلب وشئون العاملين ومخازن الصيدلة ، كما عرضت مستشفى العامرية بالاسكندرية التقدم الذى حدث فى اقسام التعقيم وقسم السجلات الطبية والحضانات.

كما عرضت مستشفى ناصر العام التقدم الذى حدث فى الصيدليات والعمليات وقسم الغسيل الكلوى والطوارىء ، وعرضت مستشفى مجمع طنطا الطبى التابع للتامين الصحى ما تم انجازه فى اقسام قسطرة القلب ، المناظير، المغسلة ،والمطبخ وقسم الأورام ، لافتا الى حرص الوزارة على نشر التجربة فى مستشفى بكل محافظة من محافظات الجمهورية لتصبح نموذج يحتذى به لباقى المستشفيات.