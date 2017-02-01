بحث أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم الأربعاء مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من أعضاء المجلس سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب هيكل ، خلال اللقاء ، عن تقديره للدور الذي يقوم به المجلس القومي بما يضمه من نخبة متميزة من سيدات المجتمع المصري في تعزيز مكانة المرأة المصرية داخل المجتمع المصري ومساندة دورها الإيجابي الذي تقوم به.

وقال إن المجلس القومي للمرأة يلعب دورا بارزا وعلينا استثمار هذا الدور علي المستوي الداخلي والخارجي ..مطالبا بضرورة مراجعة الدراما المصرية التي تتناول المرأة في الأعمال الدرامية لتصحيح صورة المرأة المصرية والحفاظ علي مكانتها الكبيرة في المجتمع المصري والترويج لها بالصورة الصحيحة التي تتلاءم مع تلك المكانة.

واتفقت الدكتورة مايا مرسي في الرأي مع هيكل على أن الموجة الأخيرة من الدراما والأفلام العشوائية أساءت للمرأة المصرية وشوهت الصورة الذهنية عنها في الخارج فيما أكد رئيس الإنتاج الإعلامي على أن المجلس القومي للمرأة بتشكيلته الحالية يعطي أملا كبيرا لخدمة المرأة المصرية.

وأطلع هيكل الدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها علي إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية بما تضمه من استديوهات تصوير على أعلى مستوى ومناطق تصوير مفتوحة والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، كما عرض عمليات التطوير الجارية حالياً بالمنطقة الترفيهية الماجيك لاند لإعادة تشغيلها في الفترة القريبة القادمة.

وقال إن مدينة الإنتاج الإعلامي تنتهج سياسات جديدة في تنظيم أهدافها وشهدت تطويرا كبيرا خلال العامين الماضيين أدى ذلك إلى نجاحها في تسديد كافة مديونياتها وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بها، كما تطرق إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة المدينة لجذب شركات الإنتاج السينمائي العالمية لتصوير أعمالها بمصر من خلالها وذلك عن طريق تفعيل نظام الشباك الواحد .. مطالبا بضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاح هذا الشأن.

ومن جهتها..أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتطوير الكبير الذى شهدته المدينة علي كافة المستويات بما تضمه من أحدث الوسائل العلمية وأستديوهات وبلاتوهات تصوير تعد الأحدث في المنطقة وكذلك السياسة التي تدار بها في الفترة الحالية والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الاتجاه الإيجابي.

وكان هيكل قد اصطحب الدكتورة مايا مرسي وأعضاء المجلس القومي للمرأة في جولة تفقدية داخل المدينة شملت عددا من بلاتوهات التصوير وقناة المحور وغرفة التحكم الرئيسية بالمدينة ؛ وبعد ذلك توجه الوفد إلى منطقة القلعة بمناطق التصوير المفتوحة وشاهدوا تصوير بعض المشاهد من مسلسل كفر دلهاب بطولة الفنان يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال.

كما زار الوفد استديو (دولبي أتموس) الذي يعد أحدث أستديو صوت بالشرق الأوسط والذي يقوم بتطبيق أحدث تقنيات تسجيل الصوت واستخدام المؤثرات الصوتية في العالم .. وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.