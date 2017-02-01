 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 05:56 مساءً
روابط سريعة
رئيس وزراء اليابان يرفض انتقادات ترامب بشأن سياسات بلاده
احتاجات على قرار ترامب

رئيس وزراء اليابان يرفض انتقادات ترامب بشأن سياسات بلاده

الأربعاء، 1 فبراير 2017 05:44 م

رفض رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياسة طوكيو المالية.

وكان ترامب قد هاجم اليابان والصين بالقول إنهما تخفضان من قيمة عملتيهما، في أول انتقاد مباشر لسياسة سعر الصرف اليابانية منذ توليه المنصب.

ونقلت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأربعاء/ عن آبي قوله إن السياسة النقدية في اليابان تهدف إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف 2 %.

وتابع قائلا :”سأشرح هذا لترامب إذا لزم الأمر، في أول قمة بيننا في 10 فبراير في واشنطن”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3