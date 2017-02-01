رفض رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياسة طوكيو المالية.

وكان ترامب قد هاجم اليابان والصين بالقول إنهما تخفضان من قيمة عملتيهما، في أول انتقاد مباشر لسياسة سعر الصرف اليابانية منذ توليه المنصب.

ونقلت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأربعاء/ عن آبي قوله إن السياسة النقدية في اليابان تهدف إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف 2 %.

وتابع قائلا :”سأشرح هذا لترامب إذا لزم الأمر، في أول قمة بيننا في 10 فبراير في واشنطن”.