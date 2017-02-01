اُختيرت فودافون مصر ضمن أفضل 100 شركة عاملة في السوق المصري، وذلك في إطار فعاليات “قمة مصر للأفضل” التي أقامتها مجلة “أموال الغد” للاحتفاء بأفضل 100 شركة في السوق المصري، وجاء التكريم للإشادة بشركة فودافون مصر ومدى قوتها في إدارة عملياتها بالسوق المصري وتطوير أعمالها لتصبح الشبكة رقم 1 في مصر،

ويأتي تكريم شركة فودافون مصر استمرارا لمشوار نجاحها في السوق المصري، وقد تسلم الجائزة أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لفودافون مصر وجاء التكريم بناء على عدد من المعايير المحورية والتي شملت تحليل الشركة في سوق البورصة المصرية والأرباح التي حققتها أَثْنَاء سـنة 2016، بالإضافة إلى عائداتها الضخمة، والقيمة السوقية الهامة، حيث تُعد فودافون مصر من الشركات الأكثر تأثيراً وحضوراً في السوق المصري، باعتبارها شركة متجددة دائماً تسعى إلى التميز والاختلاف، مما ساعدها على البقاء في الصدارة دون منازع.

كما احتفت القمة من خلال “منتدى الخمسين” بأفضل 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال خلال عام 2016 والتي كُرّمت فيها مروة العيوطي رئيس القطاع المالي لفودافون مصر وذلك لخبرتها الواسعة في القطاع المالي وإسهاماتها الناجحة في قطاع الاتصالات وقطاع الأعمال واحتفاءً بنجاحها العملي و خبرتها الواسعة التي استمرت على مدى أكثر من ثمانية عشر عاما، منها خمسة عشر عاما قضتها في ڤودافون، وضلاعتها في الشئون الاقتصادية حيث تقلدت العديد من المناصب في قطاع الشئون المالية والتسويق ودعم القرار والتخطيط، كما شغلت أيضا منصب مدير علاقات المستثمرين والمكالمات الدولية والتجوال، ومدير الاستراتيجيات، وقد تم تعيينها أيضاً مراقبا ماليا لكل من آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط في مجموعة ڤودافون بالمملكة المتحدة، وتأثيرها الواضح والملحوظ على شركة فودافون مصر.