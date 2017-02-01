في بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا تتقدم بخالص التهاني للعالم الجليل الدكتور على حبيش رئيس الأكاديمية الأسبق لحصوله علي جائزة نكروما للعلوم من الاتحاد الأفريقي ،والتى تعد من أرفع الجوائز العلمية على مستوى القارة السمراء ،و تتمنى لسيادته مواصلة مسيرة عطائه العلمى المتميز لخدمة ورفعة مصرنا العزيزة .

و تم ذلك خلال إحتفالية أقيمت فى ختام الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 28 بمقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مراسم التكريم، ووجه التهنئة للعالم المصرى على هذا التقدير الأفريقى الكبير لرفعه اسم مصر عاليًا.

يذكر أن الدكتور حبيش عمل بالمركز القومى للبحوث ثم انتقل للعمل بأكاديمية البحث العلمى لمدة 13 عاما مشرفا ثم نائبا ثم رئيسا للأكاديمية، ويشرف على الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية بأكاديمية البحث العلمي ، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية المصرية ، كما أسهم فى إصدار خريطة طريق النسيج (يناير 2015)، ويشارك فى عضوية مجلس تكنولوجيا الصناعة أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.

الجدير بالذكر أن العالم المصرى د. حبيش سبق وأن نال العديد من جوائز الدولة وأرفعها هى جائزة النيل، وقد أشرف على مايقرب من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه، وله أكثر من 600 بحث علمى فى مجالات علمية مختلفة، وخاصة فى مجال الغزل والنسيج، كما أن له مؤلفات منها نقل التكنولوجيا، استيعاب التكنولوجيا وتحديات العصر، وغيرها من الكتب ذات الصلة بالبحث العلمى والتكنولوجيا والصناعة.