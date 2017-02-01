صحة المنيا: نوفر خدمات طبية تليق بالمواطنينالأربعاء، 1 فبراير 2017 05:17 م
قالت وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب إن المديرية لا تألوا جهدا في تقديم خدمة صحية ورعاية طبية تليق بالمواطنين وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأوضحت وكيل الوزارة في تصريح اليوم الأربعاء أن الوحدة الصحية بقلندول التابعة لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، قدمت خدمات الرعاية الأساسية لعدد 13 ألفا و304 مواطنين في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2016، حيث تم استقبال عدد 2705 مواطنين وتطعيم 2178 طفلا وتوزيع ألبان على 868 طفلا وإجراء تحاليل لعدد 3365 حالة و688 حالة أسنان واستقبال عدد 16 حالة تامين صحي وتنظيم أسرة لعدد 1190 سيده واستقبال 2294 حالة من خلال العيادات الخارجية.
وأضافت أن الوحدة الصحية يتوافر بها الأدوية والمستلزمات وأدوية الطوارئ والأمصال والأكسجين طبقا للاستهلاك كما يوجد بها التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الأولية.
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