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فتحي عبدالوهاب يثير رعب جمهوره بصورة من كواليس «هروب اضطراري».. شاهد
فتحي عبدالوهاب

فتحي عبدالوهاب يثير رعب جمهوره بصورة من كواليس «هروب اضطراري».. شاهد

الأربعاء، 1 فبراير 2017 05:17 م

أثار الفنان المصري فتحي عبدالوهاب رعب جمهوره بصورة نشرها من كواليس فيلمه الجديد «هروب اضطراري».

وقد ظهر في الصورة عدد كبير من فريق العمل على رأسهم الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والفنان باسم سمرة، وقد تم تسليط ضوء أحمر على وجوههم جميعا، مما أظهره بشكل مخيف.

عبدالوهاب علق على الصورة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “كواليس المشاهد الأخيرة من من هروب اضطراري”.

يذكر ن فيلم “هروب اضطراري من تأليف محمد سيد بشير، ومن اخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأحمد زاهر وغادة عادل وأمير كرارة وفتحي عبدالوهاب ومصطفى خاطر، وغيرهم.

احمد السقا و فتحي عبدالوهاب

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