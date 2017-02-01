ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور وزراء كل من: التخطيط، والإسكان، والكهرباء، والبيئة، والإنتاج الحربي، والتعاون الدولي، والبترول، التجارة والصناعة، والنقل، والمالية، والسياحة، والاستثمار.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تداخل الأنشطة البترولية وخطوط الغاز مع مواقع مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم التأكيد على ضرورة أن يكون ذلك محل اعتبار وتنسيق وتعاون بين المختصين بالوزارات المعنية، تحقيقاً للصالح العام.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان بأنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بالمشروعات الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، فقد تمت الموافقة - خلال الاجتماع - على طلب الشركة الوطنية للأسمدة والكيماويات الحصول على حصة من الغاز الطبيعي لتشغيل خط إنتاج أمونيا بكمية قدرها 270 ألف م3 يومياً.

وأضاف المتحدث أنه تمت - أيضا - الموافقة “من حيث المبدأ” على طلب الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب (بشاي) التوسع بإضافة أنشطة تكميلية ضرورية لنشاط الشركة الرئيسي بالمشروع القائم بمدينة السادات.