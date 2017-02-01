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رئيس هيئة الكتاب: زيادة مبيعات المعرض بنسبة 47.5%
سور الأزبكية بمعرض الكتاب

رئيس هيئة الكتاب: زيادة مبيعات المعرض بنسبة 47.5%

الأربعاء، 1 فبراير 2017 04:50 م

أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مبيعات الهيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد تجاوزت مبيعات العام الماضي بنسبة 47.5 % بعد خمسة أيام من افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 48، كما زادت نسبة بيع التذاكر عن العام الماضي أيضا بنسبة 2.5%.

وكان هيثم الحاج، قد صرح في وقت سابق بأن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب تخطى الـ مليون زائر، وذلك على مدار الـ 6 أيام.

وأضاف بأن نسبة الإقبال تدل على وعى ثقافى بين المجتمع، لافتا إلى أن هذا مؤشرا إيجابيا لانتشار الثقافة بين الشباب.
جدير بالذكر، أن دولة المغرب ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب، والشاعر صلاح عبد الصبور هو شخصية المعرض، ويأتى شعار المعرض تحت عنوان “الشباب وثقافة المستقبل”.

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