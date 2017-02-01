وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، المرحلة الثانية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة.

ووافق المجلس - كذلك - على إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية -الوارد في ملحق جدول أعمال الجلسة- حول طريقة إقرار اتفاق قرض “تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية” بين حكومتي مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنة الخطة والموازنة والطاقة والبيئة.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد /الخميس/.