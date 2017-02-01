رحبت وزارة خارجية البحرين اليوم /الأربعاء/ بعودة المغرب رسميا إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية البحرينية - في بيان اليوم - “إن هذه الخطوة السديدة، والتي كانت نتاج وثمرة سياسة حكيمة واعية تصب في مصلحة القارة الأفريقية، من شأنها دفع علاقات التعاون بين المملكة المغربية وأعضاء الاتحاد الأفريقي، وتقوية العمل الإفريقي المشترك”.

وأكد البيان على الدور المهم الذي تقوم به المملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ستسهم في مواصلة الجهود التي تقوم بها المغرب في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم بما يؤدي إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأفريقي في مواجهة كافة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبه لمزيد من التقدم والرخاء.