بدء فعاليات المؤتمر الأول للمبادرات الشبابية بالفيومالأربعاء، 1 فبراير 2017 04:50 م
افتتح الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم فعاليات المؤتمر الأول للمبادرات الشبابية تحت شعار “حلقة وصل” الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم وفريق التعلم من المستقبل التابع لجامعة الفيوم، لتوعية الشباب اقتصادياً وثقافياً وبث روح العمل التطوعى لديهم.
أُقيمت فعاليات المؤتمر بقصر ثقافة الفيوم بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ممتاز فهمى سكرتير عام المحافظة، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والمهندس العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محسن عادل عضو المجلس الاستشارى الاقتصادى والاجتماعى للسيد رئيس الجمهورية، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف الأسبق، والأستاذة سهير نصحى وكيل أول وزارة الثقافة، وعدد من ممثلى الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، وممثل التعلم من المستقبل، وبعض الفنانين وحشد من الشباب.
وفى كلمته رحب محافظ الفيوم بالسادة الحضور، وقدم شكره وتقديره للشباب القائمين على تنظيم المؤتمر، وأشار المحافظ أن المؤتمر يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إيماناً منه بأهمية دور الشباب فى البناء والتنمية المجتمعية، باعتبارهم سواعد المستقبل وأعمدة التنمية، مؤكداً دور المؤتمر فى توعية الشباب ثقافياً واقتصادياً وفكرياً واستثمار طاقاتهم وتوجيهها بشكل إيجابى يعود مردوده بالخير عليهم وعلى مجتمعهم.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تدخر جهداً فى توظيف قدرات الشباب وأفكارهم البناءة لصالح خدمة المجتمع، كما أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.
وأوضح محافظ الفيوم أنه سيتم إقامة 200 ورشة ومصنع صغير للشباب بتمويل يبدأ من 7 آلاف جنيه لتوفير فرص عمل مناسبة لهم واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم، مشيراً أن هناك تعاون بين المحافظة وجامعة الفيوم للنهوض بأفكار الشباب وأن المحافظة تفتح ذراعيها لأصحاب الأفكار الجادة لتنميتها وتحويلها لواقعٍ ملموس.
وطالب المحافظ الشباب بالمشاركة الإيجابية فى انتخابات المجالس المحلية القادمة من خلال صقل خبراتهم بالدورات التدريبية الهادفة، كما أكد أهمية دور المرأة فى المجتمع حيث أنها تُعد مرتكزاً رئيسياً لا يقل أهمية عن الرجل.
جــدير بالذكر أن المؤتمر قد تناول ثلاثة محاور رئيسية شملت المحور الاقتصادى وريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتخطيط والتسويق للمشروعات، وتذليل العقبات أمام الشباب وتيسير الإجراءات للجادين منهم، وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى أهمية الأنشطة الطلابية والعمل التطوعى فى خدمة الفرد والمجتمع.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
القبض على 7 من الألتراس بمحيط «مترو الأوبرا»
ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على 7 من الألتراس خارج محطة مترو الأوبرا، وذلك بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعة من شباب تنظيم مظاهرة دون الحصول على ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
في ذكرى «مذبحة بورسعيد».. أبو تريكة: «شهداء الأهلي.. رجال»
أحيا نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ذكرى وفاة 72 من مشجعي القلعة الحمراء، في أحداث “مذبحة بورسعيد” التي وقعت عام 2012. وكتب أبو تريكة في تدوينة عبر صفحته ...Wed, 01 Feb 2017 06:18:21 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالسوق الرسمي المصري - محيط
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير إتش إس بي سي مصر 18.90 19.15 منذ أسبوع واحد كريدي…Wed, 01 Feb 2017 07:44:55 GMT
-
تشديدات أمنية بمحيط النادي الأهلي - محيطWed, 01 Feb 2017 07:17:11 GMT
-
شتا: الأخطاء في الإدارات المحلية فردية
أكد الدكتور محمد شتا، أمين عام الإدارة المحلية الأسبق، أن رئيس الوزراء هو المسئول عن تعيين رؤساء المدن والأحياء، ولكن الأمانة العامة للإدارة المحلية كيان مستقل ...Wed, 01 Feb 2017 12:13:17 GMT
-
إحالة «شرطيين» إلى الجنايات بتهمة حيازة أسلحة!
أمر محمد كمال السماحى، مدير نيابة المطرية، اليوم، الأربعاء، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بإحالة أمينى شرطة لمحكمة الجنايات ...Wed, 01 Feb 2017 12:58:25 GMT
-
جهاز تنمية سيناء: الزراعة والري تحددان إجراءات طرح 40 ألف فدان
صرح اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء بأنه تم خلال الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مناقشة مشروعات تنمية سيناء، ...Wed, 01 Feb 2017 12:43:20 GMT