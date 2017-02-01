"أموت في الانحراف" كتاب ساخر لوائل الملاحالأربعاء، 1 فبراير 2017 04:36 م
صدر حديثا عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي ، كتاب “أموت في الانحراف” للكاتب الساخر وائل الملاح .
والكتاب هو دعوة للإنحراف يقدمها الكاتب الساخر وائل الملاح من خلال كتابه الجديد “أموت في الإنحارف” والمقرر طرحه في معرض الكتاب 2017 بجناح دار اطلس للنشر .
انحرف الملاح في كتابه الجديد عن المألوف والسائد في مجتمعنا هذا واتخذ اسلوب حياة جديد وسلوك غير معتاد مما عرضه للكثير من المفارقات والمواقف المثيرة للضحك والسخرية
من خلال كتاب “أموت في الإنحراف” يري “الملاح” إن إنحرافه هذا يهدف للإرتقاء بالمجتمع وتحسين صورته وإعلاء القيم الإنسانية به. لذلك فكتاب “أموت في الإنحراف” يعد دعوة صريحة للجميع لإتخاذ نمط حياة جديد ومن خلاله يدعو الكاتب الساخر وائل الملاح الجميع للإنحراف ولكن على طريقته الخاصة.
يذكر أن للكاتب عدة كتب ساخرة لاقت نجاح كبير منهم “محدش يقول لمراتي” و”شقاوة شعب” و”فضيحتي في بلاد بره” الذي تصدر طبعته الجديدة بالمعرض هذا العام.
والجدير بالذكر انه سوف يقام حفل التوقيع يوم الجمعة 3 فبراير الساعة الخامسة مساء بخيمة اتحاد الناشريين المصريين بارض المعارض بمدينة نصر ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب .
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