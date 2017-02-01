صدر حديثًا عن الدار للنشر والتوزيع، كتاب ” نحو فهمٍ مُتبادل ” للكاتب “محمد أبوعياد” ، الذي يتم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017.

وحول كتابه يقول “أبو عياد”:

كتبت الكتاب في محاولة لتحقيق التفاهم والتقارب بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية هادفاً دعم السلام الاجتماعي والعيش المشترك في مصر والعالم ،ولذلك أصدرت كتابي ” نحو فهمٍ مُتبادَل ” الذي تخيّلت فيه انعقاد ملتقى حواري يحمل ذات الإسم يتحاور فيه طرفان مسيحي ومسلم ، كل طرف يمثله 4 أفراد (ثلاث رجال وسيّدة) ، ومعهم مدير للحوار .. يتحاورون حول “46” موضوع من الأخلاقيات والتعاليم المشتركة بين الديانتين.

وأضاف :كان هدفي من إصدار هذا الكتاب هو إحداث تأثير إيجابي بين الناس ليُكمل النقص الذي كان من المفترض أن تستكمله المؤتمرات الحوارية الكبرى السابقة وهو إنتقال مضمون الحوار بين أتباع الأديان للناس في كل مكان .

يذكر أن الكاتب يحمل شهادة من وزارة الأوقاف المصرية بأنه مؤهل للعمل كداعية إسلامي ، وهو باحث في العلوم السياسية يحمل مؤهل ودراسات عليا في هذه العلوم ، وله خبرة في مجال الحوار بين الأديان .