صدرت حديثًا عن الدار للنشر والتوزيع المجموعة القصصية “ثورة درب عِشرة”، للكاتب “محمد شمروخ” ، والتي تم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017.

ويطرح الكاتب في مجموعته الجديدة عددًا من المشكلات التي يعانيها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة ، ويتناول الكاتب الفساد المالي والإداري في مؤسسة حكومية في قصة “زواج على نفقة الدولة” من خلال أحد الموظفين المستغلين لموقعهم للانتفاع بأموال المؤسسة بشكل غير شرعي .

وتتكون المجموعة من 19 قصة قصيرة، وتحمل اسم القصة الأولى “ثورة درب عشرة”، والتي تتحدث عن زيارة لأحد الباحثين في منزله الواقع في “درب عشرة” المنسوب لضريح الشيخة عشرة، التى يسرد المؤلف قصتها في عجالة في ثنايا القصة لتفسير اسم الدرب.

يُذكر أن شمروخ قاص وكاتب صحفي بـ”الأهرام”، كانت قد صدرت له من قبل عدة أعمال، من بينها: رواية “المؤتمر”، و”اعترافات عازب سابقًا”، وغيرها.