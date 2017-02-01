 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 03:56 مساءً
روابط سريعة
"شمروخ" يشارك في معرض الكتاب بـ "ثورة درب عِشرة"
15

"شمروخ" يشارك في معرض الكتاب بـ "ثورة درب عِشرة"

الأربعاء، 1 فبراير 2017 04:25 م
محيط - شيماء فؤاد

صدرت حديثًا عن الدار للنشر والتوزيع المجموعة القصصية “ثورة درب عِشرة”، للكاتب “محمد شمروخ” ، والتي تم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017.

ويطرح الكاتب في مجموعته الجديدة عددًا من المشكلات التي يعانيها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة ، ويتناول الكاتب الفساد المالي والإداري في مؤسسة حكومية في قصة “زواج على نفقة الدولة” من خلال أحد الموظفين المستغلين لموقعهم للانتفاع بأموال المؤسسة بشكل غير شرعي .

وتتكون المجموعة من 19 قصة قصيرة، وتحمل اسم القصة الأولى “ثورة درب عشرة”، والتي تتحدث عن زيارة لأحد الباحثين في منزله الواقع في “درب عشرة” المنسوب لضريح الشيخة عشرة، التى يسرد المؤلف قصتها في عجالة في ثنايا القصة لتفسير اسم الدرب.

يُذكر أن شمروخ قاص وكاتب صحفي بـ”الأهرام”، كانت قد صدرت له من قبل عدة أعمال، من بينها: رواية “المؤتمر”، و”اعترافات عازب سابقًا”، وغيرها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3