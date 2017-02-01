قال الدكتور حسام بدراوي، الكاتب السياسي، إن مصر بها أمكانيات وقدراتها ولكن لا يتم استخدامها بالكامل وفي الوقت الصحيح ، لافتا إلى انه متفائل بالدولة المصرية .

واضاف “بدراوي”، خلال لقائه ببرنامج “أمنية مصرية”، المذاع علي فضائية “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامية الدكتورة امنية زعزوع، اليوم الأربعاء، أن مصر دولة ذات اقتصاد حر ولكن كل أفعالها يدل علي انها اقتصاد مغلق وكذلك يقال أن مصر دولة مدنية حسب الدستور ولكن هناك افعال تؤكد أن مصر دولة دينية ، مشيرا إلى أن مصر تسير بمنهج نصف ديمقراطية ونصف ديكتاتورية .

واشار إلى أنه هناك إدعاء أن مصر دولة تدعم القطاع الخاص في حين أن الإعلام يهاجمه بشكل بشع مع أنه قطاع يوظف 14 مليون مواطن، مؤكد ان مصر بها حالة من التناقض الغريب .