قال النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية، التي استمرت لمدة يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعادت مصر لدورها الريادي والتاريخي داخل القارة السمراء.

وأشار “عثمان” في بيان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، إلى أهميه اللقاءات التي أجرها الرئيس مع رؤساء وملوك أفريقيا على هامش مشاركته في الاجتماع ، مؤكدا أنها استعادة للدور المصري في أفريقيا الذى غاب طويلا.

وأوضح أن التعاون مع جميع الدول الافريقية الشقيقة سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاقتصاد المصري والاقتصاد الإفريقي معًا؛ خاصة ان دول القارة الافريقية تمتلك مقومات طبيعية كبيرة في مختلف المجالات التعدينية والصناعية والزراعية.

وطالب عضو لجنة الزراعة الحكومة بالعمل على دراسة جيدة للسوق الأفريقية الواعدة والتي يمكن من خلالها لمصر ان تضاعف صادراتها من مختلف المنتجات والسلع وعقد شركات في مختلف المجالات التنموية والزراعية خلال الفترة القادمة.