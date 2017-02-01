قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، إن سد النهضة له آثار سلبية على مصر أكثر من السودان، تتمثل في نقص حصة مصر من مياه النيل، ما يؤثر على ضعف مخزون السد العالي، ويمكن التقليل من هذه الآثار بالإتفاق مع إثيوبيا على إدارة وتشغيل السد.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” مستقبل الموارد المائية فى المنطقة العربية”، أمس الثلاثاء، ضمن ندوات “ضيف الشرف”، التي ينظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتقدم أحد الحضور بسؤال عن كيفية استغلال المياه المهدرة من نهر الكونغو، فرد أبوزيد بأن هناك اقتراحًا بأخذ جزء من هذه المياه وتوصيلها بنهر النيل، وهذا المشروع يمكن من الناحية الفنية ولكن نقله يحتاج إلى طاقة كبيرة واختراق سلاسل كبيرة من الجبال.

وأشار أبوزيد إلى أن المنطقة العربية تمتاز بظروف مناخية شديدة الجفاف، وأن متوسط الأمطار 56مم/سم وتعداد السكان يزيد عن 400مليون نسمة، لافتًا إلى أن 5% من سكان العالم لديهم فقد من الموارد المتجددة للمياه.

وأضاف أن الموارد المائية في الوطن العربى طبقًا للإحصائيات تقدر بحوالى 335كم3/السنة، وأن المخزون الكلى للمياه بالخزانات الجوفية غير المتجددة تقدر بحوالى 134.8كم3، ومعظم الخزانات الجوفية مشتركة بين أكثر من دولة. وأشار إلى أن تحلية المياه الجوفية متوسطة الملوحة، وترشيد الاستهلاك، أمر لابد منه.

خلال الندوة تحدث الدكتور حسين العطيفي، خبير المياه، الذي قال إن المياه هي أصل الحياه، ويجب إدارتها بطريقة متميزة، خاصة في ظل الندرة التي تعاني منها والموادر المعيشية السيئة،

وانتشار الإرهاب.

وفى نهاية الندوة تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس العربى للمياه ومؤسسة EBSCO لخدمات المعلومات.