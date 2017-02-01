أطباء ينصحون بالإقلال من تنظيف الأسنانالأربعاء، 1 فبراير 2017 04:03 م
من المتعارف عليه أنه يجب تنظيف الأسنان صباح ومساء كل يوم، وأن من الأفضل تنظيفها في كل مرة بعد تناول الطعام. ولكن مع ذلك هل الأمر هكذا في الواقع؟
يعتبر تنظيف الأسنان بشكل أدق عملية غير آمنة ولا يحبذ استخدام معجون وفرشاة الأسنان لتنفيذ هذا بشكل دائم. هذه النتيجة المفاجئة توصل إليها أطباء أسنان أمريكيون.
فقد صرح مختصون من أكاديمية طب الأسنان العام بأن الرأي السائد الذي يفترض ضرورة تنظيف الأسنان بعد تناول كل وجبة الطعام بأسرع ما يمكن رأي خاطئ وأن عملية التنظيف هذه مضرة! ووفقا للدراسة التي أجراها العلماء يؤدي تنظيف الأسنان في أثناء الـ20ـ دقيقة الأولى بعد الأكل إلى انخفاض نسبة تمعدنها وتعرية المينا تالياً.
ويتلخص الأمر في الواقع في أن المواد الغذائية تحتوي على الحمض الذي يتلف عاج الأسنان أي تلك الطبقة التي تقع تحت المينا. وعند البدء بتنظيف الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة يبدو المرء وكأنه يدفع هذا الحمض إلى داخل بنية السن مما يعجل عملية تلف العاج.
ولذا ينصح الأطباء بإصرار بانتظار ما لا يقل عن نصف الساعة قبل البدء بتنظيف الأسنان تفاديا للعواقب غير المرغوبة بالنسبة لسلامة الأسنان.
كما ينصح أطباء الأسنان بعدم استعمال معجون الأسنان بكميات كبيرة لوجود بعض المركبات المضرة بين مكوناتها.
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