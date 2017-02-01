تأكدت سلامة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وليد سليمان، من الإصابة في كاحل القدم ، بعدما تعرض لكدمة قوية خلال مران الفريق على ملعب أهلي دبي أمس، وغادر مران الفريق وسط حالة من الترقب لدى اللاعبين والجهاز الطبي.

وخضع سليمان لاختبار طبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الذي أكد سلامة اللاعب وقدرته على المشاركة بصورة طبيعية في مران الفريق اليوم.

ويخوض الاهلى مرانه اليوم في الرابعة بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب أهلي دبي في إطار استعدادات الأهلي للقاء السوبر مع الزمالك، والمقرر له يوم 10 فبراير بأبوظبي.

وعقب المران يشاهد لاعبو الفريق والجهاز الفني مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الجابون.