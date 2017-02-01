حققت مصر للألومنيوم أرباحا لهذا العام بلغت 726.9 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016-2017، مقابل الخسارة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن مجلس الإدارة حول المركز المالي للشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016/2017، تحقيق صافي ربح بلغ 726.9 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، مقابل خسارة بلغت 48.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2015/2016.

وكانت الشركة حققت صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ 28.84 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2016/2017، من يوليو وحتى سبتمبر 2016، مقابل ربح بلغ 4.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وتحولت مصر للألومنيوم للربحية خلال النصف الأول “يوليو – ديسمبر 2016″، بأرباح بلغت 755.7 مليون جنيه، مقابل خسارة نحو 43.7 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام المالي السابق، لترتفع إيرادات الشركة بنسبة 56.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بإيرادات بلغت 3.78 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 2.41 مليار جنيه بالنصف المماثل من العام الماضي.

جدير بالذكر أن الشركة أوضحت، أن فروق العملة عن النصف الأول بلغت 654.9 مليون جنيه، وربح النشاط بلغ 100.8 مليون جنيه.

