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زيادة مبيعات معرض الكتاب بنسبة 47.5%
معرض القاهرة للكتاب3

زيادة مبيعات معرض الكتاب بنسبة 47.5%

الأربعاء، 1 فبراير 2017 05:20 م
محيط - سميرة سليمان

صرح د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مبيعات الهيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد تجاوزت مبيعات العام الماضى بنسبة 47.5 % بعد خمس أيام من افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 48.

يتابع: كما زادت نسبة بيع التذاكر عن العام الماضى أيضا بنسبة 2.5% .

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