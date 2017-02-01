صرح د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مبيعات الهيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد تجاوزت مبيعات العام الماضى بنسبة 47.5 % بعد خمس أيام من افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 48.

يتابع: كما زادت نسبة بيع التذاكر عن العام الماضى أيضا بنسبة 2.5% .